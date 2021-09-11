«الداخلية» توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للحالات الإنسانية

أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي - المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة - المنيا - قنا - أسيوط».

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ5 حالات إنسانية

كما تم إيفاد مأموريات لـ«5 حالات إنسانية» بـ«محال الإقامة - المستشفيات» بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي «مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية – مركزي شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ»، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات «فنية - قانونية» لاستخراج بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض «القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحفية»، فضلًا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة» بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.