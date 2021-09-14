موسى مصطفى موسى: «حياة كريمة» تحقق العدالة الاجتماعية على الأرض

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو المشروع القومي للاهتمام بالريف والتركيز على القرى والتوابع الأكثر احتياجا للخدمات، مشروع ضخم وتاريخي متفرد يحقق العدالة الاجتماعية على الأرض، ويساوى بين المصريين في الخدمات التي تقدمها الدولة.

«حياة كريمة» لكل المصريين

وأضاف «موسى»، في بيان له، اليوم، أنّ الدولة تسعى من خلال المشروع القومي «حياة كريمة»، إلى توفيرها لكل المصريين بالتساوي لأول مرة تاريخيا، بداية من مياه الشرب النقية، والصرف الصحى، والمدارس، وكذلك الوحدات الصحية المؤسسة والمزودة بالأجهزة والأدوية، والوحدات البيطرية لرعاية الثروة الحيوانية، وخدمة الفلاح، وإنشاء الطرق، وتوفير أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء لمواطنين في هذه المناطق، وكذلك مياه الرى للزراعة، وتنظيف وتبطين الترع للفلاح، وتوفير دعم الخبز والمواد التموينية المجانية.

ولفت رئيس حزب الغد، إلى أنه من ضمن الخدمات التي يقدمها المشروع القومي «حياة كريمة»، صرف إعانات ومعاشات للأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وتوفير احتياجات الفلاح والخدمات والفرص للشباب من أبناء المناطق المحرومة من الخدمات.

متابعة الإعلام بما يحدث من إنجازات

وأكد موسى مصطفى موسى، أهمية المشروع القومى حياة كريمة، وأعلن كامل تأييد حزب الغد له، مطالبا الاعلام بمتابعة الإنجازات الضخمة، وتوعية المواطنين بها.

ويعد البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تكليفا رئاسيا يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية، اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وكذلك المشروعات الاقتصادية، ليتحسن دخل أبناء القرى، ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.