رئيس جهاز التعمير بالقاهرة: «حياة كريمة» تجاوزت طموح المواطن

قال اللواء محمد كيلاني، رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، لمحافظة القليوبية لمتابعة الأعمال في مبادرة حياة كريمة، مبينا أن جهاز التعمير يعمل في 10 محافظات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، التي تشمل 25 مركزا و750 قرية، و4000 تابع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تابع العمل في 9 وحدات محلية في محافظة القليوبية في كفر شبين ومركز نوة وشبين القناطر.

جهود حياة كريمة في محافظة القليوبية

وأضاف «كيلاني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن زيارة رئيس الوزراء، اليوم، إلى شبين القناطر وقرية نواة، كانت لمتابعة تنفيذ 9 مجمعات خدمية، و9 مجمعات زراعية، و29 مركز شباب، حيث يتم تجديد بعض المراكز وإنشاء مجموعة أخرى، و35 وحدة صحية، ونقاط إسعاف، و662 كيلومتر من إجمالي أكثر من 5000 كيلو متر طرق، لافتا إلى أن «حياة كريمة» تستهدف الطرق والتوابع التي لم تصل إليها الدولة من قبل.

«حياة كريمة» تجاوزت طموحات المواطن

وأوضح رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى، أن الدولة تعمل على توفير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي في كل القرى التي تدخلها مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه لأول مرة تتجاوز المبادرة طموح المواطن، متابعا: «إحنا هنخلص إن شاء الله في الوقت المحدد لينا الـ181 مشروعا في القليوبية والمرحلة الأولى لحياة كريمة هتنهي في ديسمبر المقبل».

وبدأت مبادرة حياة كريمة في عام 2019، عندما أطلق المشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استهداف المواطنين في مختلف القرى لتحسين مستوى الحياة لديهم.