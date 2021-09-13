«المقاولون العرب» تكشف سبب فوز «حياة كريمة» بجائزة عالمية

علق المهندس إبراهيم مبروك، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على فوز مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بالجائزة العالمية «Big5 Impact Awards»، حيث تسلمت الشركة الذي تُشارك بالمشروع، الجائزة من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال مبروك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، إن هذه الجائزة تكريم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «شركتنا كانت نافذة لإظهار مشروع حياة كريمة في مصر، قبل الاشتراك في المسابقة، وكان هناك بعض الأسئلة مثل الأشياء التي تميز المشروع عن بقية المشروعات وسر ترشيح هذا المشروع للظفر بجائزته وفائدة المشروع للمجتمع».

أسباب الفوز بالجائزة

وأضاف: «نافسنا شركات على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة شرق أسيا ومنطقة شرق أسيا، وانتهى المطاف إلى المنافسة مع شركتين، الأولى إماراتية وشركة أمريكية، وعندما قلنا إن مشروعنا يستهدف تحسين شبكات الطرق وتحسين مستوى الحياة في القرى كان ذلك أحد أسباب الفوز».

وتابع، بأن من أسباب الفوز أيضا، إعلان أن المبادرة تستهدف الإصلاح الاقتصادي لقرى الريف وزيادة الوعي الصحي للمجتمع القروي، بالإضافة إلى التغلب على التحديات مثل التمويل ووقت العمل، ويخدم البيئة ويشهد تدشين مدارس وفصول في القرى، بالإضافة إلى وحدات صحية وزراعية ويشغل 20 ألف عامل.

مستهدفات المشروع الرئاسي

ويستهدف مشروع «حياة كريمة» التخفيف عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الريف والمناطق العشوائية الموجودة في الحضر، بالإضافة إلى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا من أجل القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين في أنحاء البلاد كافة.