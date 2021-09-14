مستجدات أعمال «حياة كريمة» بالإسكندرية والشرقية والمنوفية.. صور

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك»، عن عمل زيارة ميدانية لمركز شباب قرية بهيج، التابعة لمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، استمرارا لمتابعة أعمال المشروع القومي «حياة كريمة»، بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على توفير 3 قاعات للحرف اليدوية المختلفة، وحضر من القرية عدد من السيدات المقرر تدريبهن بعد الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة لذلك، وقد تم ذلك بحضور دكتور أسماء مهدي، منسق المؤسسة بالمحافظة، ومحمد طلعت، المدير التنفيذي لمركز التدريب المهني «vtech»، ومدير مركز شباب قرية بهيج.

الحفر لتركيب المواسير الخاصة بمشروع الصرف الصحي

كما تم المرور الميداني على مشروعات «حياة كريمة» بنطاق قرية بهيج، حيث يتم الحفر لتركيب المواسير الخاصة بمشروع الصرف الصحي، وتركيب مواسير الصرف الصحي بنجع الأفراد، وإنشاء الملعب الخماسي بمركز شباب القرية.

قافلة طبية واجتماعية تحت نطاق المبادرة بالشرقية

واستمرارا لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، فقد تم عمل قافلة طبية واجتماعية الخميس 9 سبتمبر، تحت نطاق المبادرة من قبل جامعة الزقازيق، وبالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بقرية برد بمركز الحسينية، وتميزت القافلة بالتنوع في تقديم الخدمات حيث شارك بها تخصصات متعددة (الجلدية – الباطنة – المتوطنة – الرمد – الأطفال - المسالك - الجراحة – العظام - المخ والأعصاب - النساء والتوليد - صيدلة - زراعة - علوم - التمريض).

الكشف وصرف الأدوية مجانا وتحويل حالات للعمليات بمستشفى الزقازيق الجامعي

وقدمت القافلة الخدمات لما يقرب من 750 مواطنا، تم الكشف عليهم وصرف الأدوية مجانا، وتم تحويل حالات للعمليات بمستشفى الزقازيق الجامعي، كما تم أيضا عمل لقاءات توعية، وكذا ورش تعليم حرف يدوية، وأثناء فاعليات قامت الدكتورة وفاء فوزي نائب رئيس الجامعة، وآية اسماعيل، منسق «حياة كريمة» بمركز الحسينية، بزيارة المدرسة الابتدائية بالقرية للمشاركة في مبادرة الطالبة (رحاب عمر)، خريجه كلية التربية جامعة الزقازيق، في فتح حصص تقوية للتلاميذ والمساهمة في تنمية قدراتهم العقلية والأخلاقية والسلوكية.

لقاءات مجتمعية لشرح جوانب المبادرة للأهالي والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم

كما قام منسقو «حياة كريمة»، بعمل لقاءات مجتمعية لشرح جوانب المبادرة للأهالي، والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، حيث تتم تلك الأعمال تمت تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان (رئيس جامعة الزقازيق)، وقام بالتنسيق العام الدكتورة وفاء فوزي، والمنسق الإداري للقافلة حمدي هيكل، كما رافق القافلة أعضاء الفريق الميداني للمؤسسة.

تنظيم قافلتين طبيتين متكاملتين

وقامت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية بتنظيم قافلتين طبيتين متكاملتين بقرى مركز الشهداء بالجهود الذاتية بشكل كامل.

جاءت القافلة الأولى لعمال النظافة وأسرهم بمركز الشهداء، وتم الكشف وصرف الأدوية وعمل التحاليل بشكل مجاني على 525 فردا.

وأقيمت القافلة الثانية بقرية زاوية البقلي مركز الشهداء، وتم توقيع الكشف على 475 مواطنا، مع صرف الأدوية وعمل التحاليل والأشعة مجاناً.