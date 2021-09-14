ضبط مخزنين للمواد الغذائية «غير مرخصين» في القاهرة

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (325 كيلو جرام مصنعات لحوم «بانيه – سجق – بسطرمة» – طن زيت طعام – 750 كيلو فول وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى ذات السياق، أمكن ضبط (3,500 طن أرز - 1,500 طن سكر – 1 طن دقيق – 1800 عبوة صلصة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.