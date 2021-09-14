رابط منصة جمع تبرعات المصريين بأمريكا لدعم «حياة كريمة».. اعرف الخطوات

أطلقت وزارة الهجرة منصّة إلكترونية رسمية؛ للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة، المقررة في 2 أكتوبر المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع تنسيقي عبر تطبيق «زووم» إطلاق مواقع التبرع من اليوم؛ لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومى والمبادرة الرئاسية تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

رابط المنصة الإلكترونية من أجل التبرع لحياة كريمة

وتم إطلاق موقع إلكتروني يحتوى على «ما هو المشروع القومى حياة كريمة؟» عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويمكن التبرع لحياة كريمة من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

طريقة التبرع لحياة كريمة للمصريين بأمريكا

على الشخص الراغب في التبرع لحياة كريمة، الدخول على الرابط السابق ذكره واختيار «Donation »، ثم سيظهر لك أرقام بمبالغ التبرغ اضغط على ما قيمة المبلغ الذي تريد التبرع به واختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا.

أهداف ومحتوى الموقع الإلكتروني لحياة كريمة

ويحتوي الموقع الإلكتروني لمبادرة حياة كريمة، على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومى بكافة تفاصيله وأهدافه وأعماله وإنجازاته.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن هذه المنصة الإلكترونية بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم التبرع من خلالها لـ«حياة كريمة»، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة.

ويحتوى الموقع الإلكتروني لمبادرة حياة كريمة، على كافة الفيديوهات التي تم إعدادها عن طريق مؤسسة حياة كريمة للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات التي ستأتي من خلال المواطنين.