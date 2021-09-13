محافظ الغربية يتابع تنفيذ 614 مشروعاً ضمن مبادرة «حياة كريمة» في زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من تنفيذ 614 مشروعاً في عدد من القرى بدائرة مركز زفتى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تقديم حياة أفضل لأهالي تلك القرى، ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات.

محافظ الغربية: 614 مشروعاً بمركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، بحضور اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، ونجوى العشيري، السكرتير المساعد، والمهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز زفتى.

مناقشة الموقف التنفيذي لعدد 101 مشروع يجري تنفيذها بقطاع التربية والتعليم

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد 101 مشروع يجاري تنفيذها بقطاع التربية والتعليم، حيث تم البدء في 61 مشروعاً، بتكلفة مالية 355.44 مليون جنيه، تم الانتهاء من مشروعين منها، ويجري العمل على استكمال باقي المشروعات، كما ناقش المحافظ مشروعات الري والموارد المائية، التي يبلغ عددها 28 مشروعاً، بتكلفة مالية 465 مليون جنيه، تم البدء في 7 مشروعات منها، انتهى العمل في مشروعين منها، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات لإدخال باقي المرافق.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الغربية موقف إنشاء 9 مجمعات للخدمات الحكومية، يتم تنفيذها في كل وحدة محلية، حيث يجري إنشاء كل مجمع على مساحة 600 متر مربع، لتقديم 8 خدمات للمواطنين، وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي)، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 20%، ووجه بسرعة مخاطبة جهاز تعمير الساحل الشمالي للبدء في أعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية «سندبسط».

تنفيذ 31 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي من إجمالي 84 مشروعاً

وأشاد المحافظ بسرعة العمل في مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، من إجمالي 84 مشروعاً، بتكلفة مالية 680.5 مليون جنيه، إضافة إلى 104 مشروعات في قطاع مياه الشرب، بتكلفة 254.3 مليون جنيه.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذ لمشروعات الغاز الطبيعي، والكباري، والشباب والرياضة، والصحة، والإسعاف، والاتصالات، والكهرباء، والمجمعات الزراعية البيطرية.

مشروعات حياة كريمة بزفتى تبلغ 614 مشروعاً بتكلفة مالية 2.9 مليار جنيه

كما استمع محافظ الغربية إلى عدد من المداخلات والمقترحات من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والشركات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية، لضمان الانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

ويبلغ عدد مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، 614 مشروعاً، بتكلفة مالية 2.9 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 139 مشروعاً منها، ويجري العمل في باقي المشروعات بنسبة تنفيذ 20.2%.