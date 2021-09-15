كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات الجديد.. نسب وحالات زيادة المعاش

كثر الحديث خلال الساعات الماضية، عن قانون المعاشات الجديد، ويتساءل كثيرون عن بنود مشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مميزات عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش، موعد استحقاق زيادة المعاش، ونسب توزيع المعاش بين المستحقين وأبرز حالات الجمع بين معاشين، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية:

متى يتم زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد؟

وحول موعد استحقاق زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد، أكد القانون أنها تتم في الحالات التالية:

- إذا نشأ عن الإصابة في العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر، ففي هذه الحالة يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاة، فيحق له المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.

- يصبح المعاش مستحقا عن الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملين بالقطاع الخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالي قيمة المعاش.

- في حال تسبب العجز في إنهاء خدمة المؤمن عليه وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فيزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.

- عندما تتسبب الإصابة في عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.

حالات الجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات والمعاشات

يجوز للشخص المؤمن عليه أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمينات، وذلك في مقابل دفع اشتراك عن يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني عن أن يكون الجزء المدفوع لا يتخطى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

نسب توزيع معاش المتوفى على المستفيدين

وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويُصرف المعاش على الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، على النحو التالي:

- أرملة فقط: تحصل على نسبة 75% من المعاش.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.