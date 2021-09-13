حالات زيادة المعاشات في القانون الجديد.. وموعد التطبيق

شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حول حالات زيادة المعاشات، يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، منذ أيام، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لـ «قانون التأمينات الاجتماعية» الصادر بالقانون رَقَم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التي أبداها عدد من الوزراء.

حالات زيادة المعاشات

وقد تضمنت مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019، حالات زيادة المعاشات، وهي 5 حالالت لزيادة المعاشات، يستحق فيها أصحاب المعاشات زيادة قيمة المعاشات، والتي جاءت كالأتي حسب نص مواد القانون:

- وتأتي أولى حالات زيادة المعاشات، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

قانون المعاشات الجديد

- وحسب قانون المعاشات الجديد، فإن من ضمن حالات زيادة المعاشات، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.

- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

زيادة المعاشات

- وعن مواد زيادة المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تضمنت أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

- وضمن حالات زيادة المعاشات، أنّ يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذي تتمّ زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.