أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 15-9-2021 مقابل الجنيه

سجّلت أسعار العملات الأجنبية والعربية، تباينًا مقابل الجنيه المصري، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، بنحو 21.61 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.57 للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.65 جنيه للشراء، و21.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس 18.48 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.44 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.