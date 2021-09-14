ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منطقة الدرب الأحمر

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بوزارة الداخلية عن قيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضي بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم، وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 أمتار - أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.