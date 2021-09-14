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ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منطقة الدرب الأحمر

التنقيب جاء تحت ورشة مملوكة لأحدهم

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الوطن
04:50 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
أدوات التنقيب

أدوات التنقيب

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر  بمديرية أمن القاهرة بوزارة الداخلية عن قيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضي بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار  بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم، وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 أمتار - أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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