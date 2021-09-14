قائمة «نيسان» الأكثر ترخيصا في وحدات المرور لموديلات 2022

تصدرت العلامة اليابانية «نيسان»، قائمة السيارات الملاكي الأكثر عددا في ترخيص موديلات العام 2022، في مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت 1058 مركبة من 5191 مركبة موديل 2022، تم ترخيصها خلال الشهر، وفق البيانات الأخيرة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وترصد السطور التالية، قائمة السيارات الجديدة لـ«نيسان» موديل 2022 داخل السوق المحلي، وأسعار الفئات المختلفة من الطرز الجديدة.

نيسان صني موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 188 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 210 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 223.500 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 234.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم .

- تتوافر السيارة بأبعاد (4425 ملم الطول، 1659 ملم العرض، 1500 ملم الرتفاع، 2600 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم.

نيسان سنترا موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات/

الفئة الأولى بسعر 292.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 310.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 118 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات من طراز CVT.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم .

- تتوافر السيارة بأبعاد (4615 ملم الطول، 1760 ملم العرض، 1495 ملم الرتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 165 ملم.