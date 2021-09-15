تعليمي وترفيهي.. 4 بدائل لـ«اليوتيوب» آمنة للأطفال

مع الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو غير اللائقة عبر «اليوتيوب»، والتي لا تتناسب مع أعمار الأطفال، خاصة مع الوقت الطويل الذي يقضيه الطفل مُمسكًا بالهاتف، ما جعل الآباء يبحثون بشكل مستمر عن البدائل الآمنة لـ«اليوتيوب»، بشكل يُمكّنهم من التحكم في المحتوى الذي يشاهده الطفل، بدلًا من منعه من استخدام الإنترنت أو الهاتف بشكل كلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بدائل آمنة للأطفال بدلًا من «يوتيوب» وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التنقية Aitnews على النحو التالي:

بدائل آمنة للأطفال بدلًا من «يوتيوب»

وتنوعت البدائل الآمنة على النحو التالي:

موقع يوتيوب للأطفال

وموقع يوتيوب للأطفال هو موقع تابع لشركة يوتيوب المعتادة، إلا أنّه يقدم محتوى حصريًا للأطفال، ويمكنك تحميله كتطبيق على متجر «جوجل بلاي» ومتجر تطبيقات «آيفون».

وعند استخدام التطبيق للمرة الأولى، يطلب منك تحديد الفئة العمرية للأطفال التي تشاهد المحتوى، إذ يتم عرض المحتوى لثلاث فئات عمرية مختلفة، وهي؛ الأطفال أقل من 4 سنوات، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 8 سنوات، أو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 9 إلى 12 عامًا.

ويستطيع ولي الأمر إغلاق خاصية البحث في التطبيق، حتى يتمكن التطبيق من عرض مجموعة من القنوات المختارة والتي تكون مناسبة للعمر الذي اختاره سابقًا، علمًا بأنّ موقع يوتيوب للأطفال يحصل على محتواه من مكتبة اليوتيوب الأساسية، على الرغم من كون الموقع والتطبيق منفصلين.

موقع KidzBop

وهذا الموقع لن تجد فيه أي محتوى تعليمي أو ترفيهي، كونه يختص بعرض الأعمال الفنية والغنائية للأطفال فقط، إذ يمكنك الاعتماد عليه في تنمية حس طفلك الموسيقي، وجعلهم يشاهدون أغاني موجهة للأطفال مثلهم.

موقع PBS Kids

هذا الموقع أيضًا مخصص للأطفال فقط، ويشتمل على مجموعة من التطبيقات والألعاب الخفيفة التي تناسب أعمار الأطفال المختلفة، كما يحتوي على حلقات ومقاطع من أعمال رسومية موجهة للأطفال.

موقع KidTube

ويختص هذا الموقع بالفئة العمرية للأطفال أقل من 12 عامًا، إذ أنّه يخضع لمراجعة جميع المقاطع المعروضة عليه يدويًا من أعضاء فريق مختص حتى يتأكدوا من كونها مناسبة للأطفال.

ويحتوي الموقع على مجموعة كبيرة من المقاطع التعليمية والترفيهية المناسبة للأطفال من الأعمار المختلفة، إذ يعتبر هذا الموقع من أفضل البدائل الآمنة لليوتيوب والمناسبة للأطفال.