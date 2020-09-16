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بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:14 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

بدأت جامعة المنوفية المرحلة الأولى لحصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب  على مساحه 40 فدانًا، وأنهى العمال اليوم بحصاد 17 فدانًا باستخدام أحدث الماكينات التابعة لوزارة الزراعة، تمهيدصا لاستخدام المحصول في تغذية الحيوانات بمزرعتى الكلية والراهب، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور أيمن عيسى عميد .

وأكد رئيس الجامعة على دور مزرعة "الراهب" في خدمة المجتمع والطلاب كمزرعة بحثية تعليمية، وما تقدمه للمجتمع من منتجات غذائية نباتية وحيوانية متنوعة، تسهم في سد الاحتياجات المحلية، مشيدا بمدى تطور المزرعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظام الزراعة الذكية لزيادة الانتاج، موجها الشكر لجميع القائمين على المزرعة.

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