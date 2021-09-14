كلمة مدبولي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية: الإصلاح والمبادرات وراء صمودنا وقت كورونا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي جاء بعنوان «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر.

وفي مستهل كلمته، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية بعودة إصدار هذا التقرير المهم جداً لمصر ولكل دول العالم، كما توجه بالشكر لكل الخبراء في فريق العمل على مابذلوه من جهد كبير على مدار شهور طويلة لاخراج هذه الوثيقة المهمة جداً، لافتاً في هذا الصدد إلى اعتزازه لكونه كان أحد الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير لعدة اصدارات في الماضي، حيث يشهد شخصياً على الحيادية التامة والأسلوب العلمي الذي طالما كان يتم به اعداد هذا التقرير، الأمر الذي يجعل من هذا التقرير على مستوى كل دول العالم وثيقة مرجعية يستند إليها دوماً في إعداد الأبحاث والدراسات ووضع السياسات وعملية اتخاذ القرار في العديد من الدول.

توجيه من الرئيس للحكومة بدراسة توصيات التقرير وسرعة تفعيلها

وأكّد مدبولي أنَّ عودة هذا التقرير بعد توقف دام 10 سنوات يعد مؤشراً مهماً جداً يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز العديد من التحديات، وأصبحت اليوم في وضع ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصاً على إتاحة كافة البيانات واتباع منهج الشفافية في كل ما يتم من اجراءات، وهو أحد العناصر التي ينادي بها الرئيس ونحن نشهد انطلاق الجمهورية الجديدة في مصر.

مدبولي: كنت شاهداً على الحيادية التامة والأسلوب العلمي لإعداد التقرير

ولفت مدبولي إلى أنَّ مصر واجهت خلال السنوات العشر الماضية ثورتين، فرضتا العديد من التحديات الأمنية والسياسية، وتداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد المصري، هذا إلى جانب المشاكل الهيكلية التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني على مدار عقود طويلة، مؤكداً أن مصر تبنت بإرادة سياسية، وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برنامجاً للاصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس إصلاح هذه الاختلالات الكبيرة جداً، والسعي نحو اتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة إليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في اطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد المصري.

عودة تقرير التنمية البشرية بعد 10 سنوات يؤكد انفتاح مصر دوليا

وأكّد رئيس الوزراء أنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي كما شهد العالم، قد حقق أرقاماً إيجابية وإنجازات كبيرة، حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جداً في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتأً إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التى تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جاء نتيجة لوعي الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى، موضحاً أن من بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدى المباشر، كمبادرة «تكافل وكرامة»، والتي بدأت بـ6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية، مضيفاً أنَّ الدولة نفذت أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة في إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح رئيس الوزراء أنَّ ما تمّ تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادى، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم فى تحقيق صمود الاقتصاد المصرى فى التعامل مع ما شهدناه مؤخراً من حدوث أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التى نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى، حيث حققت فى آخر عام مالى منتهٍ في 30/6/2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3% ، بإجمالى ناتج محلى تجاوز الـ 408 مليارات دولار.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته إلى مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن ما تحقق من مؤشرات ايجابية فى المجال الاقتصادي حتى هذه اللحظة هو خطوة من خطوات كثيرة وطويلة الدولة المصرية فى احتياج إليها لاستمرار عجلة التقدم، والتنمية، والارتقاء.

ضاعفنا مخصصات الصحة 19 ضعفاً لتصل إلى 54 مليار جنيه في 2021

وأضاف رئيس الوزراء، أنَّه في ظل ما نواجهه من تحديات تتعلق بفيروس كورونا العالمى، فقد أعلنت الدولة المصرية عن الجزء الثانى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، التى تستهدف حل المشكلات المعقدة، التي تمثل عائقاً لبعض القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وذلك دفعا لهذه القطاعات نحو الانطلاق، وزيادة فعاليتها، وقدرتها على خدمة الاقتصاد، لافتاً إلى أن من بين هذه القطاعات، قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أنه تمّ اختيار هذه القطاعات بدقة، نظراً لما تحققه من معدلات نمو مرتفعة، وكذا ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب، تسهم في ثبات ونمو مثل هذه القطاعات.

وأكّد مدبولي أنَّ الاقتصاد المصري رغم من حدوث جائحة كورونا، إلا أنه استمر في تحقيق معدلات نمو إيجابي، ولو كانت هذه المعدلات أقل مما كانت عليه قبل حدوث الجائحة، منوهاً إلى أننا نستهدف اعتباراً من العام المالي الحالي العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بحيث من المخطط الوصول إلى 7% خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنَّ جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتضمن العمل على بناء الإنسان المصري، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق، ومختلف القطاعات الأخرى التي تسهم في بناء الانسان المصري، لافتا إلى أنَّ الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار جنيه في عام 2013 إلى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي، حيث ضاعفنا في 7 سنوات مخصصات التعليم 10 مرات.

ضاعفنا خلال 7 سنوات مخصصات التعليم 10 مرات لتصبح 56 مليار جنيه العام المالي الحالي

وحول الجهود المبذولة للنهوض بمستوى التعليم في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أنفقت على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، خلال العام المالي الماضي، أكثر من 50 مليار جنيه، تمّ توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف أنَّ الأمر كذلك في قطاع التعليم العالي، حيث تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، بواقع 550 مشروعًا، بعضها تم الانتهاء منه، والبعض الآخر سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات قطاع التعليم العالي يبلغ 140 مليار جنيه، حيث يتمّ مضاعفة عدد الجامعات الحكومية، والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية، فضلا عن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني.

وبعد ذلك تطرق مدبولي خلال كلمته، إلى ما يشهده قطاع الصحة من زخم كبير تمثل في إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، ومنها مبادرات: «100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والقضاء على فيروس سي، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية»، لافتا في هذا الصدد أيضًا إلى التأمين الصحي الشامل الذي يأتي على رأس المشروعات والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية في مجال الصحة، قائلا: «نحن نتحدى الوقت لنغطي جميع أنحاء الجمهورية ببرنامج التأمين الصحي الشامل في أسرع فترة زمنية ممكنة».

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات العامة في قطاع الصحة تضاعفت بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013.

وانتقل مدبولي بعد ذلك إلى الحديث عن برنامج إقامة السكن اللائق للمواطنين، ووصفه بأنه «أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري»، وهو ما دفع الدولة المصرية لأن تخطو خطوات غير مسبوقة في هذا المسار، وذلك في جميع المحافظات؛ بما في ذلك الريف والمدن.

وأضاف: «من واقع خبرتي الشخصية السابقة دوليا، فإنني أعي تماما أن برنامج تطوير الأماكن غير الآمنة، وأقولها بمنتهى الحيادية، لا اعتقد أن هناك دولة في العالم يمكن أن تنهي هذه الإشكالية الكبيرة للغاية في هذه الفترة الزمنية وتوفر السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن في هذه المناطق، كما أن مبادرة حياة كريمة نستهدف من خلالها تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن مصري».

وتابع رئيس الوزراء، أنَّ مشروع الإسكان الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق لكل فئات الشعب المصري، هي من البرامج التي وصل فيها معدل الانفاق إلى 430 مليار جنيه.

مصر اليوم تتبنى التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في مشروعات التنمية

وأكّد مدبولي أنَّ الدولة نفذت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات: النقل، والكهرباء والطاقة، الغاز، والمشروعات الرياضية والخدمية، فضلا عن المجالات الاخرى وبفضل ذلك شهد العالم أجمع لمصر أنه بالرغم من قسوة جائحة "كورونا" عالميا، استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم، وهو ما جعلها تتقدم في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

وتابع: «مع كل التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والطريق الطويل الذي نمضي فيه، فإن الدولة المصرية لديها الخطة المتكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، ونحن نستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو العالية، والربع الأخير من العام المالي الماضي إبريل –يونيو 2021، شهد عودة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7%».

واستكمل: «هذا ما يجعلنا مطمئنين أن العام الجاري، والأعوام المقبلة سنستمر بهذه المعدلات مع العمل بكل قوة على مجابهة التحديات الرئيسية وعلى رأسها قضية التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد، الذي يحتاج منا أن نعي كمواطنين أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كل المسارات».

وقال رئيس الوزراء إنَّ الدولة المصرية اليوم تتبنى مسألة التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في مشروعات التنمية فضلا عن تبني التحول الرقمي، والميكنة الخاصة بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة، من منطلق إيمان الحكومة أن هذا هو المستقبل الذى نطمح به لكل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد، وبالتعاون مع شركائنا في العديد من المنظمات المختلفة المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأهمية وضع تقرير التنمية البشرية تحت أعينها، ودراسة كافة التوصيات الصادرة عن التقرير، والعمل على سرعة تفعيلها خلال الفترة القادمة، مختتما كلمته بأن مصر تستمر فى الإنطلاق برؤية قيادتها وإرادة شعبها.