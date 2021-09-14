مدبولي: الناتج الإجمالي المحلي تجاوز 408 مليارات دولار في 2020-2021

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حقق إنجازات كبيرة جدا، حيث نجحت الدولة المصرية في فترة قصيرة جدا، في تحسين معدلات البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة الاحتياطات الدولية وعجز الموازنة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كانت هناك محلمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم كله وكل المؤسسات االدولية، وفي نفس الوقت ونحن نعلم بمدى قسوة هذا البرنامج، كانت الدولة المصرية حريصة على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لأننا نعي أن تأثير البرنامج على بعض الفئات سيكون شديدا».

إطلاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي

وتابع: «أطلقنا عددا من البرامج الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي منها مبادرات الدعم النقدي المباشر على غرار تكافل وكرامة، والذي بدأ بـ6 ملايين مواطن وتجاوز الـ 14.5 مليون مواطن مصري هذا اليوم».

وأوضح، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وكل المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية أثبتت قدرة الدولة المصرية على الصمود، فقد كانت مصر من الدول القليلة جدا التي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي، وفي العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، كانت نسبة النمو الاقتصادي المصري 3.3% بإجمالي ناتج محلي تجاوز 408 مليارات دولار أمريكي.