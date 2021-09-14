10 رسائل من مدبولي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن جهود مصر في إطلاق أكثر من إصدار للتقرير، وإسهامه الشخصي فيها.

رئيس الوزراء تطرق أيضاً إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في التغلب على التحديات التي أثارتها جائحة كورونا، كما استعرض أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016.

أبرز 10 رسائل في كلمة رئيس الوزراء:

1- الدولة المصرية استطاعت تجاوز العديد من التحديات وأصبحت اليوم أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية.

2- الظروف التي مرت بها مصر في الـ10 سنوات الأخيرة أثرت على نمو الاقتصاد.

3- مصر نجحت في تحسين معدل البطالة والتضخم وزيادة قيمة الناتج الإجمالي في وقت قصير جداً.

4- الدولة تعي أن ما تحقق هو مجرد خطوة في برنامج طويل.

5- مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي رغم أزمة كورونا.

6- نسعى للوصول لمعدل نمو يتجاوز الـ7% في الأربع سنوات المقبلة.

7- مصر أطلقت أكثر من 20 مبادرة استهدفت تحسين مستوى الصحة للمواطن المصري.

8- إتاحة السكن اللائق لكل فئات الشعب المصري هو أحد البرامج التي نستهدفها لتحقيق العيش الكريم للمصريين.

9- مصر لديها خطة كاملة حتى 2030 تستهدف عودة النمو الاقتصادي بشكل كبير.

10- نسبة النمو الاقتصادي المصري في العام المالي المنتهي بلغت 3.3% بإجمالي ناتج محلي تجاوز 408 مليارات دولار أمريكي.