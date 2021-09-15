هل يوجد أضرار من تلقي لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات على الخط الساخن للوزارة 105 يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، وتلقت الوزارة أسئلة جاءت نصا «هل يوجد أضرار من تلقي لقاح كورونا؟».

وقالت الوزارة فى منشور رسمي لها، إن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو القلق بشأن أخذ لقاح كورونا، وشددت الوزارة على المواطنين مجددا بأهمية أخذ لقاحات كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وفقا لخطة الدولة.

هل يوجد أضرار من تلقي لقاح كورونا؟

وأكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بشأن لقاحات كورونا، محذرة المواطنين من أي جهة أو مؤسسة تروج لنفسها بأنها تطعم المواطنين بلقاحات كورونا، مشددة بأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضدها، وأشارت الوزارة إلى أن حجز لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

وأضافت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة وهى رد فعل طبيعى للجهاز المناعى حال دخول أى لقاح له وليس لقاح كورونا، وقالت الوزارة تتمثل الأعراض الجانبية للقاحات كورونا فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل فى العضلات، وهى أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية االلازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التقبيل أو الأحضان أثناء اللقاء، وفي حال أخذ اللقاح لا بد من اتباع هذه الإجراءات، حيث إن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من شدة الأعراض في حال ظهورها ويجعلها بسيطة ومتوسطة.