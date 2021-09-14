الصحة توضح الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية

تساؤلات عديدة تمّ طرحها من قبل المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية بشأن معرفه الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية، خاصة مع اقتراب شهر أكتوبر وتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وكذلك فيروس كورونا، وحسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي منشورًا لمعرفة الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية.

معرفه الفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد والحساسية الموسمية

قال قطاع الطب الوقائي إن الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ونزلات البرد مرضان معديان يستهدفان الجهاز التنفسي، الإنفلونزا تسببها مجموعة من الفيروسات تسمي فيروسات الإنفلونزا، ولكن فيروس كورونا يسببه فيروس كورونا المستجد المعروف SARS -COV-2، مشيرًا إلى أن أوجه التشابه تتمثل في الأعراض التي يصعب معها التفريق، ولكن هناك اختلافات وتتمثل في:

- الحرارة أو القشعريرة في الإنفلونزا موجودة (ارتفاع ملحوظ في الحرارة مع قشعريرة خفيفة)، ولكن مع فيروس كورونا يكون الارتفاع حاداً والقشعريرة شديدة.

- السعال موجود في الإنفلونزا وفيروس كورونا.

- آلام الجسم والصداع موجود (بسيط) في الإنفلونزا و(مستمر وحاد) في فيروس كورونا.

- الإرهاق العام موجود في الإنفلونزا ولكن فيروس كورونا (يكون حاداً وشديداً)

- فقدان حاستي الشم والتذوق غير موجود في الإنفلونزا ولكنه موجود في فيروس كورونا، ويكون مفاجئاً في أغلب الأحيان.

- رشح وانسداد الأنف غير شائع في الإنفلونزا، وكذلك غير شائع في فيروس كورونا.

- التهاب الحلق غير شائع في الإنفلونزا وغير شائع في فيروس كورونا (قد يكون موجوداً أحيانًا).

- ضيق التنفس والنهجان غير شائع في الإنفلونزا ولكنه شائع في فيروس كورونا.

ظهور الأعراض بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

وفي ما يتعلق بشدة الأعراض، أشار قطاع الطب الوقائي إلى أنه في فيروس كورونا تستهدف الجميع، خاصة من لم يتلقَّ اللقاح أو لم تسبق لهم الإصابة، ولكنها في الأشخاص أصحاب الحالات الصحية المتقدّمة قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، وقد تهدّد حياة الشخص بشكل مباشر، بخلاف الإنفلونزا التي تستهدف الجميع، خاصة الصغار البالغين وأيضًا كبار السن وتكون في صورتها الأكثر حدة في أصحاب الأمراض المزمنة.

وعن ظهور الأعراض في الإنفلونزا، تظهر الأعراض سريعًا بعد العدوى وفي غضون من 2 إلى 4 أيام وهي فترة حضانة الفيروس، أما في فيروس كورونا فقد يتأخر ظهور الأعراض، نظراً لطول فترة حضانة الفيروس التي قد تمتد من 2 إلى 14 يومًا.