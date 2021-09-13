15 توصية في المؤتمر العلمي الدولي لتطوير التعليم في مصر

احتضنت الإسكندرية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي 19 برئاسة الدكتور السيد الصيفي عميد كلية تجارة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، بعنوان «دور الإبتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة» والذي أقيم في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وأصدر 15 توصية هامة بشأن تطوير التعليم.

وحصلت «الوطن»، على التوصيات في نهاية جلسات المؤتمر والأبحاث والمناقشات التى دارت على مدار يومين والتي اهتمت بكافة جوانب التطوير العملي في جامعة الإسكندرية بشكل خاص وعلى مستوى مصر بشكل عام.

التحول الرقمي وتطوير الهياكل التنظيمية للجامعات

وجاءت أبرز توصيات المؤتمر فيما يخص تطويرلا التعليم كالآتي:

- تضمين الرؤية الأستراتيجية بجامعة الإسكندرية والجامعات محور الإستدامة المالية كأحد المحاور الأساسية للخطة الإستراتيجية إلى جانب التحول الرقمي مع التأكيد على نشر الثقافة المرتبطة بذلك.

- ضرورة تطوير الهياكل التنظيمية للجامعات والمؤسسات التعليمية بما يستوعب التطورات المتلاحقة في التحول الرقمي والابتكار والمعرفة وقياس الآداء والتمايز المؤسسي.

سن تشريعات وإعداد كوادر بشرية وقادة للمستقبل

- وأوصى المؤتمر بضرورة سن تشريعات جديدة لحوكمة وظبط متحصلات ونتائج التحول الرقمي في البيئة المصرية.

- ضرورة العمل على توفير الآليات والكفاءات والمهارات التي تساعد على تحقيق عوائد من تطبيقات التحول الرقمي، والتحول المعرفي.

- التركيز على أهمية تحفيز الروح الريادية من خلال تنمية التفكير الابتكاري لتوليد الأفكار الجديدة وتهيئة البيئة المشجعة لذلك في المؤسسات التعليمية.

- ضرورة إعداد كوادر بشرية وقادة للمستقبل قادرة على مواكبة التغيرات والمنافسة العالمية بالتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات .

- يعتبر التحول الرقمي نقلة ثقافية ونوعية تتطلب تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مع ضرورة توفير الموارد الداعمة لتحقيقه مثل إنشاء حدائق التكنولوجيا ومراكز تدريب لتنمية الكفاءات.

جائزة للتميز علي مستوى الجامعات

- صياغة جائزة للتميز على مستوى الجامعات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لخلق التنافس بين الجامعات والكليات وهيئات التدريس.

- إنشاء مراكز خبرة متميزة على مستوى كل جامعة تتولى إعداد وصياغة الخطط الاستراتيجية للجامعات وجوائز التميز وإعداد أدلة الابتكار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على أن تتولى الإشراف على مراكز كليات التجارة وإدارة الأعمال بالجامعات على أن يكون هيكلها التنظيمي يتميز بالكفاءات العلمية وأصحاب الممارسات التطبيقية.

نشر مفاهيم وثقافة إدارة المعرفة والإبتكار

- أن تتبنى الجامعات وخاصة كليات التجارة نشر مفاهيم وثقافة إدارة المعرفة والإبتكار على مستوى كليات الجامعات، من خلال ورش عمل وحلقات نقاشية من أجل الارتقاء بالآداء في المؤسسات وتشجيع المبتكرين.

- يؤكد المؤتمر أن التقدم في مؤشر الابتكار العالمي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور في مجال التعليم لذا يوصي المؤتمر أن تتبنى الجامعات ومؤسسات الأعمال نشر ثقافة وطنية للإبتكار والمعرفة وتصميم النظم التدريبية والبرامج الملائمة لتوفير البيئة التنظيمية الداعمة للإبتكار.

الدعم التقني وتطوير البنية التحتية

- ضرورة توفير الدعم التقني اللازم وتطوير البنية التحتية لتأصيل التحول الرقمي بمؤسسات الأعمال ولاسيما الجامعات لتوفير الدعم اللازم للتعليم الإلكتروني والتعليم الذكي وفق مناهج دراسية مبتكرة، لضمان تقديم الخدمات للمتعاملين واتساقا مع رؤية الدولة في التحول الرقمي.

- تبني منهج إدارة الأزمات واعداد خطة استمرارية الأعمال بمؤسسات الأعمال لإعداد البرامج والخطط المسبقة لمواجهة الأحداث والمواقف ولاسيما بعد الآثار المترتبة على جائحة كورونا Covid-19.

- يؤكد المؤتمر أن تطبيق منهج التخطيط الإستراتيجي وفقا لأفضل الممارسات الإبتكارية أصبح السبيل لتبوأ المكانة المحلية والعالمية على مستوى الجامعات ومؤسسات الأعمال ربطا بخطة الدولة المصرية 2030 ، فضلا عن الربط مع خطة التنمية المستدامة.