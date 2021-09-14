الداخلية: ضبط 9056 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في عدد من القضايا والمخالفات المتعلقة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية المعنية خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط عدد 9056 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9024) شخصا منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة فورا.

كما تم تحرير (677) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، فيما تم ضبط (194) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1199) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

الحملات حرصًا من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين

جاءت الحملات إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.