محافظ بورسعيد يسلم 13 عقد تمليك أراضٍ للمزارعين بسهل الطينة

سلَّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 13 عقد تمليك أراضٍ موثق للمزارعين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك تلبية لرغبات المزارعين، وتقديم التيسيرات من المحافظة التي تساهم في توفير سبل الراحة للمزارع، وذلك خلال مؤتمر بديوان عام محافظة بورسعيد أمس الثلاثاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومسؤولي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومدير مديرية الزراعة، ومزارعى سهل الطينة.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لوزير الزراعة على جهود دعم القطاع الزراعي

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على جهوده المتواصلة لدعم القطاع الزراعي ببورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع استغلال المزارعين وتلبية لمطالبهم ورغباتهم التي توفر لهم سبل الراحة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يشهد تنمية غير مسبوقة ببورسعيد حاليا.

ونوه بأن هناك زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية عن السنوات الماضية خاصة في محاصيل الأرز والبنجر، وسيتم توزيع حوالي 4000 طن من الأسمدة على المزارعين تحت إشراف مديرية الزراعة منعا لاستغلال المزارعين من قبل بعض الجمعيات المخالفة.

المحافظ: شرق بورسعيد منطقة تنموية متكاملة واعدة

وأكد محافظ بورسعيد أن شرق بورسعيد يشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأكبر من نوعها فى مصر بتكلفة 20 مليار جنيه بشرق بورسعيد، مشيرا إلى افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5,6 مليون كم 3 لتعمير سيناء زراعيا قريبا.

كما أعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم التعاون مع شركة متخصصة ومسؤولة عن جمع المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها، بما يضمن حماية المزارع من استغلال بعض الجمعيات، بالإضافة إلى إنشاء مضرب أرز بجنوب بورسعيد بطاقة 100 ألف طن اليوم، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من المحاصيل الغذائية الأساسية.

وأوضح المحافظ أن شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمتكاملة والمؤهلة والتى تشمل الأنفاق والموانئ والمنطقة الصناعية واللوجيستية ومنطقة زراعية تنموية، بالإضافة إلى مدينة سلام مصر التي تُعد من الجيل الرابع وتحتوي على جامعة أهلية وتكنولوجية ووحدات سكنية على أعلى مستوى.

وأكد «الغضبان» أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الزراعي ببورسعيد، موجها الشكر لكل الجهات المعنية التي تدعم المحافظة في خطتها لتنمية شرق بورسعيد.