«الألماني للهجرة» يقدم فرص تدريب وعمل للمصريين العائدين من الخارج

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بداية تدريب «البدء في تنفيذ مشروعك الخاص»، والذي يعقد في مقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في المعادي على مدار 7 أيام، ابتداء من الأحد 19 سبتمبر إلى الاثنين 27 سبتمبر، (يوميًا من 9 صباحًا لـ 5 مساء- الجمعة والسبت راحة).

فرصة للعائدين من الخارج على بداية عمل جديد في مصر

وأكد مصدر بالمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، أن مهمة المركز لا تتوقف على تدريب المهاجرين فقط، لكن يقدم فرصة للعائدين من الخارج على بداية عمل جديد في مصر، وذلك بحضور Egypt Career Summit والذي سيشارك به أكثر من 3 آلاف شخص للاستفادة من خبرات أكثر من 350 مدير تنفيذي من كبرى الشركات المصرية والعالمية.

تغطية مصروفات التدريب من رسوم الاشتراك

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المركز يقدم تدريب ثاني للمصريين الراغبين في الهجرة إلى ألمانيا، وذلك من خلال تدريب وأنشطة تتنوع بين محاضرات يلقيها أكبر الأسماء في مختلف المجالات العملية، بخلاف حلقات النقاش وجلسات الإرشاد المهني في مختلف المجالات، كما أن المركز سوف يغطي المصروفات بالكامل من رسوم الاشتراك لليومين (الإقامة والانتقالات للقادمين من خارج القاهرة).

شروط التقديم

- مصري الجنسية.

- الإقامة خارج مصر لمدة سنة على الأقل، والعودة بعد خمس سنين على الأكثر.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة.

طريقة التقديم

إرسال المعلومات الآتية على البريد الإلكتروني egc@giz.de مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية من الوجهين.

1- الاسم ثلاثي.

2- تاريخ الميلاد

3- المحافظة المقيم بها.

4- رقم المحمول.

5- البريد الإلكتروني.

6- المؤهل الدراسي والوظيفة.

7- مستوى اللغة الألمانية (إن وجد).

8- تاريخ العودة من الخارج والبلد العائد منها.

9- سبب الرغبة في حضور الملتقى.

10- إخطار المتقدمين خلال 12 ساعة من التقديم.

11- الأولوية بأسبقية إتمام التسجيل.