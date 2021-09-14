البورصة تختتم التعاملات على تباين.. والسوقي يربح 2.6 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين في الأداء، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.43%، بعد إغلاقه عند مستوى 11187.82 نقطة.

مؤشرات البورصة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.33%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2904.12 نقطة، فميا أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، مستقرا عند مستوى 3910.87 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.71%، مغلقًا الجلسة عند 2454.02 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 666.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 58.329 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 81 سهمًا، فيما انخفض 81 أخرى، واستقر 30 سهمًا دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «أوراسكوم للاستثمار القابضة» الارتفاعات بنسبة 14.6%، ليبلغ مستوى 0.267 جنيه، تلاه سهم «العامة لصناعة الورق - راكتا» بنسبة 9.9% عند سعر 12.86 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «جنوب الوادى للأسمنت» مرتفعًا بنحو 6.98%، بالغًا مستوى 2.3 جنيه.

فيما جاء سهم «الإسماعيلية مصر للدواجن» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 12.96% ليتراجع عند سعر 12.42 جنيه، تلاه سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» بنسبة 9.14% عند مستوى 32 جنيه، وحلّ ثالثًا سهم «الشمس للإسكان والتعمير» بنسبة 8.8% متراجعًا عند مستوى 11.39 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 6.38 مليون جنيه للمصريين، و11.6 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 17.97 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 733.710 مليار جنيه، بمكاسب 2.597 مليار جنيه.