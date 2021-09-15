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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:05 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يمتلك قدرًا كبيرًا من الثقة بالذات لدرجة تكاد تصل عند البعض إلى الغرور، ويفضلون الألوان القوية التي تعبر عن شخصيتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل علاقات العمل ويمدك ذلك بالطاقة والحماس، وقد يحقق لك فائدة أو يدر عليك مالا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

فينوس في برجك تعدك بالاقتراب من الأحباب والأولاد، وتسعد بحبهم وتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

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