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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب عند إحساسه بالشك يبحث وراء الحقيقة حتى يصل لها،  كما أنه يكره فضح الأسرار والتعامل مع المتشائمين، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المهنية والمالية، فقط كن يقظا وعادلا كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم برج العقرب 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك ومن المهم أن تعتمد اللباقة.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

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