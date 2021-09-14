حظك اليوم الثلاثاء 14-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، ويختلف كل برج عن غيره من الأبراج في الشخصية والسمات، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بمكاسب ولقاءات موفقة وتبدو أكثر استعدادا للتطور.

حظك اليوم برج الثور 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليقظة والنجاح، ويحالفك الحظ اليوم في كل شيء له علاقة بالمال والأعمال.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.

حظك اليوم برج السرطان 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، لا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية.. تنظم أولوياتك وتهتم بواجباتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الأسد 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات يساعدك على التأثير في الآخرين وتوضيح وجهة نظرك وتنجح في أن تصحح المفاهيم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 14-9-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع فينوس يمنحك اليوم حضورا قويا.. لا تتردد اليوم في قبول الاجتماعات والدعوات الاجتماعية.

حظك اليوم برج العذراء 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 14-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم برج الميزان 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم برج العقرب 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وتقترب بلطف ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والأولوية اليوم لمحاولة مضاعفة تركيزك، ومن المهم أن تعمل بدقة وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل للتشوش وعليك أن تصبر وتتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 14-9-2021 على الصعيد المهني

تبدو اليوم مقنعا وتمدك الأفلاك بالعزيمة وبالإرادة القوية.

حظك اليوم برج الجدي 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 14-9-2021 على الصعيد المهني

الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك للهجوم أو للدفاع.. وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!

حظك اليوم برج الدلو 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 14-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة، وتحصل بسهولة على دعم الزملاء والرؤساء.

حظك اليوم برج الحوت 14-9-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يمنحك اليوم ثقة بالنفس، وتبدو أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك في التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.