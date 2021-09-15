أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-9-2021 في مصر

تواصل أسعار الدواجن الحفاظ على مستواها منذ أكثر من شهرين، بسبب توافر المعروض من الطيور بالسوق المصرية، وانخفاض أسعار العلف، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن»، تستعرض استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر الحالي، بالأسواق المصرية، وفقَا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء سجّل استقرارًا اليوم بالمزرعة عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما استقر الدجاج البلدي اليوم في المزرعة عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة إلى 41 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، كما وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة وصلت إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمّان وفق عبدالعزيز السيد، حسب الحجم، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان إلى 25 جنيهًا أو 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط البلدي نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر بيع الرومي اليوم في المزرعة إلى نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر الجوز من الحمام إلى 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.