بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، حيث لم تتغير الأسعار منذ ما يقرب من شهرين، وفق بيانات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي أوضحت أن توافر المعروض بكميات تناسب احتياجات المواطنين، فضلا عن انخفاض أسعار العلف، من الأسباب الرئيسية لاستقرار الأسعار.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، تستعرض بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر الحالي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، فإن أسعار الدواجن البيضاء سجّلت استقرارًا في المزرعة اليوم الثلاثاء، عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما شهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، إلى نحو 41 جنيهًا اليوم الثلاثاء، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل الكرتونة إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، وبذلك تستقر الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، إلى نحو 55 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء، نحو 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، إلى نحو 29 جنيهًا.

- وبلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من الدبابيس استقرارًا اليوم، عند 39.5 جنيه.