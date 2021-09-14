حسن الرداد لـ«إيمي»: «ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني»

حرص الفنان حسن الرداد، على توجيه رسائل دعم إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، لاسيما بعد الأزمات التي تعرضت لها مؤخرًا، والمُتعلقة بوفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

حسن الرداد يوجه رسائل دعم لزوجته إيمي سمير غانم

وكتب الفنان حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة.. أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته».

حسن الرداد لزوجته: «ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني»

وأضاف حسن الرداد، قائلًا لزوجته إيمي سمير غانم، قائلًا: «لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله، ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس»، متابعًا: «إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا، وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها».

وفاة سمير غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وكان الفنان الكبير سمير غانم، رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا إذ تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، أدت إلى مشاكل صحية في الكلى، وانتقلت له العدوى من دنيا وزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي» في رمضان الماضي، ولكن إصابتهما بالفيروس أدت إلى توقف التصوير، وعدم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي.