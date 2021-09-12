إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها: وحشتني

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، رسالة حب لوالدها الراحل سمير غانم، حيث نشرت صورة له معلقة عليها «وحشتني ياروحي قلبي أنت بحبك… ربنا يرحمك».

معاناة إيمي سمير غانم بعد وفاة والديها

وتعاني الفنانة إيمي سمير غانم، منذ وفاة والديها، من حالة نفسية سيئة، خاصة أنها كانت مرتبطة بوالدها الفنان الكوميدي الراحل بشكل كبير.

وتحرص «إيمي»، كل جمعة على زيارة قبر والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وقراءة الفاتحة والدعاء لهما وتوزيع وجبات كنوع من الصدقة على أرواحهما.

رسائل إيمي لوالديها منذ وفاتهما

وتحرص الفنانة إيمي سمير غانم، على نشر رسائل حب ورثاء لوالديها منذ وفاتهما عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وكانت آخر رسالة لهما منذ أيام عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

وكتبت حينها الفنانة الشابة عبر حسابها: «يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين، لحد ما أشوفكم تاني وأفضل برده تحت رجليكوا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها».

واختتمت «الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا، بحبكم للأبد».

وفاة سمير غانم

في 20 مايو الماضي، رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، أدت إلى مشاكل صحية في الكلى، حيث انتقلت له العدوى من دنيا وزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي» في رمضان الماضي، ولكن إصابتهما بالفيروس أدت إلى توقف التصوير وعدم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي.