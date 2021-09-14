السفارة الأمريكية: نرحب بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر

رحبت السفارة الأمريكية في مصر بإطلاق القاهرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية لـ«الوطن»، إن تعزيز حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن.

وأضاف: «نرحب بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ونتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر في تنفذ الالتزامات الجديدة التي تعهدت بها في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنمية المجتمع المدني وزيادة احترام حقوق الإنسان».