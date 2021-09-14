غلق 92 ألف مركز دروس خصوصية في 9 أشهر.. وحملات مكثفة قبل بدء الدراسة

تمكنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين إدارات الأحياء وقوات الشرطة، من غلق نحو 92 ألف مركز دروس خصوصية في 9 أشهر.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب بدء العام الدراسي، لمنع ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية وإغلاق أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب، حيث لا يوجد سنتر دروس خصوصية مرخص حاليا، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد أي مركز دروس يعمل حاليا، وسيتم غلقه وتشميعه على الفور مع تحريرمحضر ضد المخالف.

الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

وحذر «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، مراكز الدروس الخصوصية من العمل خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه على المواطنين وأولياء الأمور دور كبير في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومقاطعة تلك المراكز والإبلاغ عنها حفاظا على سلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أن إجراءات كورونا تمنع وجود التجمعات، وتلك المراكز لا تتبع الإجراءات الوقائية، علاوة على أنه يتم تنفيذ قرار حكومي بغلق مراكز الدروس، حيث تقوم وزارة التعليم بإتاحة منصات وقنوات متعددة لبث المواد الدراسية في مختلف المواد وإتاحتها للجميع.

حملات لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية

وأشار إلى أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة بمختلف المحافظات، تعمل على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد من أي تجاوزات، وكل يوم تنطلق حملات لمتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد سيتم تكثيف الحملات والمتابعة، وسيتم غلق أي مركز دروس خصوصية على الفور.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنه غير مسموح بوجود مراكز دروس خصوصية فهي كارثة على العملية التعليمية وتستنزف الطلاب، كما أن تلك المراكز مخالفة للقانون، وأي مدرس يضبط داخل تلك المراكز سيتم تحويله للشئون القانونية، مع قيام الحي باتخاذ إجراء ضد المركز المخالف، مؤكدا أنه تم توفير كل الوسائل التعليمية والمنصات الإلكترونية للطلاب وهي متاحة باستمرار.