قبل بدء العام الدراسي الجديد.. 11 تنبيها لشيوخ المعاهد الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف في محافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد الشحات، عدداً من التنبيهات والتحذيرات لشيوخ المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، بمعاهد الابتدائي والنموذجي والإعدادي والثانوي والقراءات، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، المقرر انطلاقه يوم 9 اكتوبر المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«الوطن» تستعرض التنبيهات الجديدة التي تم توزيعها علي قطاعات وإدارات الأزهر بالقليوبية وشيوخ المعاهد الأزهرية في إطار خدماتها لقرائها.

عدم دخول السيارات والموتوسيكلات.. محظورات في المعاهد الأزهرية

حددت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية عدداً من الضوابط ألزمت بها مشايخ المعاهد الأزهرية مع بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر المقبل وهي:

- عدم دخول السيارات والدراجات النارية داخل المعهد وعدم وقوف السيارات والدراجات البخارية أمام بوابة المعهد.

- عدم استخدام وصلات الكهرباء العشوائية وعدم التدخين داخل المعهد أو استخدام البوتاجاز الشعلة والسخانات والكاتيل.

- التأكد من فصل مصادر الكهرباء والمياه بشكل يومي بعد انتهاء العمل والتأكد من سلامة المراوح ووسائل التهوية بالمعهد.

- عدم وضع أي ملفات على أجهزة الحاسب الآلي غير ما يخص العملية التعليمية.

- التخلص من أي مخلفات أو كهنة أخشاب أو ورق أو معادن موجودة داخل المكاتب أو بأي أدوار مختلفة بالمعهد أو فوق سطح المعهد أو طرقات المعهد.

- عدم حرق أي مخلفات داخل المعهد والتأكد من وجود طفايات الحريق وسلامتها.

- حظر توجيه أي مكاتبات أو إرسال تقارير جهات أخرى داخل مصر أو خارجها إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة.

- عدم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات إحصائية أو غيرها لأي جهة مختصة تحت أي مسمى، دون استيفاء الاستطلاع الأمني بشأن التواصل والتعامل وعدم نشر أي معلومات تخص العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

- التنبيه على عامل النوبتجية عدم ترك الحراسة لأي سبب من الأسباب والمرور على الفصول والقاعات والحجرات والأدوار، للتأكد من خلوها من كل العاملين وجميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- عدم السماح لأي شخص الدخول داخل المعهد، إلا بعد التفتيش الدقيق والتأكد من عدم حمله لأي أشياء مخالفة أو أي مواد قابلة للاشتعال.

- على مندوب أمن المعهد متابعة هذه التعليمات، ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

الإدارة المركزية للأزهر تتابع تطعيم العاملين والمعلمين قبل بدء الدراسة

في سياق آخر، واصلت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية حملات تطعيم العاملين والمدرسين بلقاح فيروس كورونا، التي بدأت بمقر الديوان العام، حيث تلقى اللقاح كل من الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والشيخ عبد المجيد دومة، الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي.

وأوضح الدكتور محمد الشحات أنه يجري حالياً حصر العاملين بالمعاهد لتلقي اللقاح، حيث يتم التنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية لتوفير قوافل طبية متنقلة لتطعيم العاملين.

وأكد رئيس المنطقة أنه من المقرر تطعيم جميع العاملين بالمنطقة ومعاهدها، قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث قامت قافلة طبية الأسبوع الماضي بتطعيم عدد من العاملين بمعهد «طنط الجزيرة» الابتدائي، والمعاهد القريبة التابعة لإدارة طوخ الأزهرية.