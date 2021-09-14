صعود جامعة سوهاج للمربع الذهبي في كرة القدم بالدورة التنشيطية بحلوان

صعدت فريق جامعة سوهاج للدور قبل النهائي في مسابقة كرة القدم الخماسي، عقب فوزه على جامعة أسيوط بنتيجة 6/0، خلال فاعليات الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع معهد إعداد القادة، بمقر المعهد بحلوان.

الدورات الرياضية تصقل شخصية الطالب وترفع مستواه الصحي والبدني

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، إن الدورة تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتا إلي أهمية المشاركة بتلك المسابقات الرياضية لدورها في صقل وإعداد شخصية الطالب ورفع مستواه البدني والصحي، إلى جانب دورها في تبادل الخبرات التعارف مع زملائهم من مختلف الجامعات المصرية، و تنمية روح المنافسة الشريفة بينهم.

أنشطة ترويحية وتعليمية وثقافية وورش عمل

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة الصيفية تشمل عدة منافسات في خماسيات كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، كما يتخللها بعض الأنشطة الترويحية، التعليمية، الثقافية وورش العمل، بمشاركة بعض المتخصصين، وذلك لنقل الخبرات المهنية للطلاب وتأهيليهم وصقل مهاراتهم.

وأضاف صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن الفريق المشارك صعد للدور قبل النهائي عقب فوزه على فريق جامعة أسيوط بستة أهداف مقابل لا شيء، مشيراً إلى أن فريق الجامعة سوف يقابل اليوم فريق جامعة بني سويف في الدور قبل النهائي، على أن تقام الجولة النهائية للفرق الصاعدة بجامعة مطروح.