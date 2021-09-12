حادث المنيا.. تشييع جنازة 9 من أبناء قرية السريرية ضحايا تصادم سيارتين

خيم الحزن علي أهالي قرية السريرية التابعة لمركز سمالوط، إثر وفاة 9 من أبنائها في حادث المنيا، الذي وقع نتيحة اصطدم سيارة نقل «خلاط» محملة بمواد بناء، بأخرى ملاكي «بيجو» كان يستقلها الضحايا، في طريقهم عودتهم من عيادة للعلاج الطبيعي.

3 أطفال بين ضحايا حادث المنيا

ومن بين ضحايا حادث المنيا 3 أطفال وسيدتان، و4 رجال، وجميعهم من أبناء قرية السريرية، وبينهم 7 من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حادث المنيا الأليم الذي وقع مساء السبت بطريق فرعي بالقرب من محور سمالوط على النيل.

وشيع المئات من أبناء القرية جثامين ضحايا الحادث فجر اليوم الأحد، بعدما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

ضحايا حادث المنيا كانوا عائدين من عيادة علاج طبيعي

وقال ناصر إسماعيل شقيق «علي» أحد ضحايا حادث المنيا، إن شقيقه المتوفى استقل سيارة بيجو بصحبة باقي الضحايا متوجها إلي عيادة طبيب علاج طبيعي، وفي طريق العودة تأخروا كثيرا، فأجرينا به عدة اتصالات متكررة دون رد منه، ثم فوجئنا عقب ذلك بمصرعه في حادث المنيا ونقل جثمانه إلي مشرحة المستشفي، فتوجهنا إلى هناك، حتى تم استخراج تصريح الدفن من النيابة وتم تشيع جنازة جميع الضحايا وبينهم 3 أطفال، وسيدتان، و4 رجال بينهم شقيقي.

وأضاف أن شقيقه المتوفى يبلغ من العمر 57 عاما، وترك أبنائه الـ7 بدون عائل، حيث كان يعمل باليومية للإنفاق عليهم، مبينا أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة خلاط محملة بمواد بناء بسيارة الملاكي «بيجو» والتي تحطمت في الحادث بشكل تام حتى استوت أجزائها بالأرض.

أسر ضحايا حادث المنيا تطالب بصرف تعويضات لذويهم

وقال فتحي خيري، أحد أقارب المتوفيين في حادث المنيا، إن المتوفى علي إسماعيل ذهب مع باقي المتوفين لتعريفهم بمكان العيادة التي يجري فيها متابعة طبية بين الحين والآخر، وكان ذلك سعيا منه لعمل الخير، مطالبا المسؤولين برعاية أسر وابناء المتوفيين الـ9 خاصة وأنهم بسطاء ويعيشون بالكاد، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات لمساعدتهم.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم في حادث المنيا الذي وقع نتيجة اصطدام سيارة «خلاط» محملة بمواد بناء بأخري ملاكي، مساء السبت، بالقرب من محور سمالوط، وتبين أن الحادث وقع نتيجة إصطدام سيارة «خلاط» محملة بمواد بناء تحمل رقم 3971 بسيارة بيجو رقم 8273، وتم إيداع جثث الضحايا، وجميعهم من قرية السريرية بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.