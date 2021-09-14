إزالة 72 حالة تعدي على أملاك الدولة بمراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

إزالة 72 حالة تعدٍ ضمن الموجة 18

وأوضح المحافظ أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 72 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمراكز المحافظة، منها 41 قرار إزالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2843 م، و31 قرار إزالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة، 3فدان، و7قيراط، و20 سهم.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع المراكز.

وكان المحافظ قد شهد أمس، بدء تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، وناشد المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والعشوائي، مؤكداً أنه لن تغفل أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز بشكل يومي ومستمر، لرصد أي مخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية للمباني المخالفة.