سقوط فتاة من الطابق الخامس ببولاق الدكرور في ظروف غامضة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «أصالة م. ع.»، 16 عامًا، طالبة ومقيمة بدائرة قسم الشرطة وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في جميع أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

سقوط خادمة من الطابق الخامس في البساتين

وفي سياق منفصل، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز مصرع خادمة إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة البساتين، وكشفت التحريات بأن أسرة الخادمة اتهمت العائلة التي تعمل لديها بأنهم وراء قتلها بسبب اتهامها بسرقة مبلغ مالي من الشقة، وأضافت الأسرة بأن المجني عليها تعرضت للتعذيب حتى الموت ثم ألقوا جثتها من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.