انتحار رجل خمسيني شنقا في ظروف غامضة بمرسى مطروح

شنق رجل خمسيني نفسه في شقة بمنطقة محدود الدخل في مدينة مرسى مطروح، ووصل بلاغ إلى شرطة النجدة من الأهالى بالعثور على شخص في حالة انتحار داخل شقة بعد أن لف على رأسه حبال وصعد على كرسى وربط رقبته بها وشنق نفسه، في ظل ظروف غامضة لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الآن.

مباحث مطروح تفحص حادث انتحار رجل بالحبال

وانتقلت، اليوم الأربعاء، مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع بلاغ حادث انتحار وتبين أن الشخص يدعى باسط خير الحبوني 56 سنة، من قبيلة حبون، في مطروح، وجارى المعاينة والفحص الشامل لمكان الحادث وسؤال الأهل والجيران وأصدقاء الشخص المتوفى، للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث ورفع تقرير للنيابة العامة بالواقعة.

التحفظ على جثة المنتحر بثلاجة مستشفى مطروح

وجرى التحفظ على جثة الشخص المنتحر في ثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة لحين الانتهاء من التحقيقات والسماح بدفن الجثة.

وقال شريف جبران أحد أقارب المتوفى في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن «الرجل المنتحر يعاني من حالة نفسية صعبة، وهو جاري في السكن، ولكن لا نعرف أسباب انتحاره».