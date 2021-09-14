انتحار طالب برصاصة في الرأس بمصر الجديدة

أنهى طالب حياته بطلق ناري بالرأس في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ونقلت جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطالب المنتحر لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا بانتحار طالب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو «كريم. ح. ح»17 سنة، طالب، داخل غرفة نومه وسط بركة من الدماء، وبالفحص المبدئي تبين إصابته بطلق ناري في الرأس، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات أخرى، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتحار طالب ثانوي بطلق ناري بالرأس في حدائق القبة

وفي أغسطس الماضي، شهدت منطقة حدائق القبة واقعة انتحار طالب بالمرحلة الثانوية بطلق ناري في الرأس بسبب رسوبه في امتحانات الثانوية العامة، ونقلت جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الطالب لسماع أقوالها حول الواقعة.

طلق ناري من سلاح مرخص ينهي حياة طالب الثانوية

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغا بانتحار طالب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو «كريم. ه» 18 سنة، طالب بالثانوية العامة، غارقا في دمائه داخل غرفه نومه، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري من «طبنجة»، وكشفت التحريات بأن المنتحر دخل في حالة نفسية سيئة بعد رسوبه في الثانوية العامة، ودخل دخل غرفة نومه يوم الواقعة وأطلق على نفسه رصاصة من سلاح والده «المرخص»، وجرى التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.