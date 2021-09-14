انتحار مزارع في ظروف غامضة بالشرقية.. والنيابة تحقق

تخلص مزارع بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية.

بلاغ بالعثور على جثة مزارع في أنشاص الرمل ببلبيس

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا، من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة «سعيد. ا» 60 عاما، ويعمل مزارعًا، معلقة في سقف منزله الكائن بقرية أنشاص الرمل، بواسطة حبل.

معاينة جثمان المزارع

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث المركز، وضباط مباحث فرقة الجنوب لمكان الواقعة، ونيابة بلبيس العامة لمعاينة الجثة، وتبين أن المتوفى علق نفسه في السقف ووجد برميلا أسفله.

التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى

ونقلت الجثة بواسطة سيارة الإسعاف لمستشفى الأحرار التعليمي للعرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وانتدب فريقا من المعمل الجنائي لمعاينة مكان الواقعة ومعرفة وجود شبهه جنائية من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما يواصل ضباط فريق البحث الجنائي التحري عن الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.