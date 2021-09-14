لخريجي كلية التجارة.. 8 شروط للالتحاق بوظائف بنك الإسكندرية

بمجرد أن يتخرج الطالب من الجامعة ويحصل على شهادة المؤهل الدراسي، يبحث عن وظائف شاغرة، سواء كان ذلك في المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة، وتعد البنوك من أهم وأبرز المؤسسات التي يبحث الكثيرون عن وظائف شاغرة بها، وأعلن بنك الإسكندرية حاجته لوظائف شاغرة، في فروعه الموجودة في مصر، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شروط الوظائف في بنك الإسكندرية، وفق الحساب الرسمي للبنك على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- أن يكون للمتقدم للوظائف 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات والمراجعة القائمة على المخاطر وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في هندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدراسات التراكمية والخبرة الفنية العملية.

- أن يكون لديه معرفة عملية قوية بأطر التحكم (COBIT ، ISO27001 ، NIST) وخبرة في إجراء اختبار ضوابط التطبيق.

- أن يكون لديه معرفة قوية بإدارة المخاطر ومبادئ الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات.

- أن يكون حاصلا على الشهادات المهنية (مثل CIA و CISA و CISSP و CISM) ميزة إضافية.

- أن يكون لديه خبرة في الخدمات المالية أو المصرفية وأن يكون على معرفة قوية بلوائح البنك المركزي المصري.

- أن يكون لديه خلفية صلبة عن أمن أنظمة التشغيل «لينوكس ، يونكس».

- أن يكون حاصل على شهادة التدريب العملي على الاستعلام عن البيانات وتجربة التحليلات ميزة إضافية.

مسؤوليات الوظائف

- تنفيذ منهجية تدقيق قائمة على المخاطر من أجل توفير تأكيد معقول بشأن كفاءة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية في إطار منهجية تدقيق مزود خدمة الإنترنت.

- المشاركة في صياغة خطة المراجعة للمساهمة في خطة التدقيق الموحدة.

- معالجة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والامتثال والمخاطر المالية والتشغيلية وكذلك التنظيمية وفقًا لخطة التدقيق المحددة.

- تطبيق معايير تنفيذ معهد المدققين الداخليين الدولي (IIA) في تنفيذ مهمة التدقيق.

- متابعة توصيات المراجعة وتقييم خطة العمل.

- إجراء تحقيقات أو مراجعات تدقيق مخصصة.

- ضمان التواصل الواضح وفي الوقت المناسب مع أصحاب المصلحة من أجل إجراء عمليات متابعة مناسبة لخطط العلاج والمواعيد النهائية.

- المشاركة في التنسيق مع المراجعين الخارجيين ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات عند الحاجة.

- تحديد وتقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات التي ستقود تصميم خطة تدقيق تكنولوجيا المعلومات السنوية.

- الإشراف والمتابعة على تنفيذ المتابعة الدورية في الموقع وخارجه للإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح النتائج التي تم طرحها في تقارير المراجعة (تقارير الهيئات الداخلية والخارجية والتنظيمية).