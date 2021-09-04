وظائف شاغرة للشباب براتب يصل لـ6000 جنيه.. بعضها لا يشترط خبرة أو مؤهل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل عدد من الوظائف الشاغرة للشباب من الجنسين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل لمن لديهم خبرة أو دون الخبرة، برواتب تبدأ من 2200 جنيه.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الشاغرة والمؤهلات المطلوبة في السطور التالية.

شركة أكسيد كول سنتر تطلب للتعيين لمشروعات WE الآتي:

1. خدمة عملاء كول سنتر.

2. دعم فني Technical Support.

العمل يجمع بين online and offline.

الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل عالِ فقط.

- أقصى حد للسن 32 عامًا.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- ذكور وإناث.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور (تمت – تأجيل - إعفاء).

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: يبدأ من 2700 جنيه.

الدعم الفني: من 3500 جنيه.

- يومين إجازة اسبوعيًا متغيرين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

- تدريبات.

شركة كبيرة في مجال الاتصالات تطلب للتعيين الآتي:

وكيل أخذ الطلبات للعمل في العباسية، بالشروط الآتية:

- الحصول على مؤهل عالِ.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- الراتب: 3800 جنيه + 400 جنيه حافز.

- تأمين طبي واجتماعي.

- يومان إجازة في الأسبوع متغيران.

شركة متخصصة في التطوير العقاري تطلب للتعيين الآتي:

مكان العمل: الشيخ زايد

1. مبيعات عقارات، بالشروط الآتية:

- خبرة من سنة في بيع العقارات.

- مؤهل عالِ خريجين.

- الوظائف متاحة للذكوروالإناث.

- أن يمتلك المتقدم سيارة.

2. أوفيس بوي بالشروط الآتية:

- خبرة سنة.

- الحصول على مؤهل متوسط.

- أن يكون من سكان محافظة الجيزة.

المميزات المشتركة:

- المرتب: من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه + العمولة، ومرتب الأوفيس بوي يُحدد حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

شركة راية كول سنتر تطلب للتعيين الآتي:

- خدمة عملاء «للحسابات الإنجليزية والفرنسية».

مكان العمل: حساب اللغة الإنجليزية في المعادي، وحساب اللغة الفرنسية في مدينة 6 أكتوبر.

الشروط المطلوبة:

- الوظائف متاحة للخريجين فقط.

-الوظائف متاحة للذكور الإناث.

- الحد الأقصى للسن 33 عامًا.

- مستوى يتراوح من جيد جدًا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

- مستوى من جيد جدًا إلى ممتاز بالفرنسية لـ(الحساب الفرنسي).

- الراتب: من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه حسب لغة الحساب.

- يومين إجازة.

- 8 ساعات عمل.

- توفير مواصلات إلى أكتوبر).

- فرصة للترقية بعد 9 أشهر.

يومان مفتوحان للتوظيف

كما تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن يوم توظيفي يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 سبتمبر لمجموعة شهيرة في الملابس الجاهزة في الوظائف الآتية:

1. مدير فرع (مؤهل عالِ – خبرة).

2. بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال (مؤهل متوسط أو طالب – خبرة).

3. كاشير (مؤهل عالِ أو طلبة – خبرة).

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة.

الشروط المشتركة:

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

المرتب على حسب الخبرة + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

وللتقديم يمكنك الذهاب في التاريخ المحدد، على العنوان: 2 ميدان الأوبرا بجوار محطه مترو العتبة الدور الرابع أمام نظارات فؤاد صبحي، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

ويمكن التقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».