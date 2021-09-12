تفاصيل 9 وظائف شاغرة للعمل خارج مصر: حافز يتخطى 25 ألف جنيه

استعرض موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف الشاغرة مجموعة من المهن المتاحة للعمل خارج مصر منها بدولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، شرط توافر عدد من الشروط، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

وظيفة صيدلي بالسعودية

اسم الشركة: دار المعالي.

مقر التقديم للوظيفة: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3 أفراد.

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500- 5500 ريال سعودي، ما يعادل 22983.96 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 5000- 6000 ريال سعودي، ما يعادل 25131.85 جنيه مصري.

وظيفة مسسؤول مبيعات داخلية اون لاين بالسعودية

اسم الشركة: الحربي للتجارة .

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية .

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1800- 2200 ريال سعودي، ما يعادل 9193.58 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 100- 1000 ريال سعودي، ما يعادل 4178.90 جنيه مصري.

وظيفة فني ميكانيكا سيارات بالسعودية

اسم الشركة: مؤسسة ضمان لصيانة السيارات.

مقر التقديم للوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة 6.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 4 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1200- 2200 ريال سعودي، ما يعادل 9193.58 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500- 1000 ريال سعودي، ما يعادل 4178.90 جنيه مصري.

وظيفة فني كهرباء سيارات بالسعودية

اسم الشركة: مؤسسة ضمان لصيانة السيارات.

مقر التقديم للوظيفة: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) ( معهد فني صناعي - قسم ميكانيكا سيارات ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1200- 2200 ريال سعودي، ما يعادل 9193.58 جنيه مصري.

وظيفة اخصائيين تمريض بالسعودية

اسم الشركة: شركة دار المعالي لإلحاق العماله المصرية بالخارج.

مقر التقديم للوظيفة الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 59 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1600- 3000 ريال سعودي، ما يعادل 12536 جنيه مصري.

وظيفة مهندس كهرباء بالسعودية

اسم الشركة: شركة حمزة لإلحاق العمالة المصريه بالخارج ترخيص 1059.

مقر التقديم للوظيفة: وسط البلد - القاهرة.

سنين الخبرة: 3- ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 ريال سعودي، ما يعادل 10447.25 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2000- 2500 ريال سعودي، ما يعادل 10447.25 جنيه مصري.

وظيفة مدير مصنع اثاث بالسعودية

اسم الشركة: البيوت للأثاث.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية بالسعودية

اسم الشركة: شركة الأضواء.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5-‎6 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2450- 2500 ريال سعودي، ما يعادل 10447.25 جنيه مصري.

وظيفة مبيض محارة بالإمارات

اسم الشركة: شركة حمزة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1059.

مقر العمل: الشارقة - الإمارات العربية المتحدة.

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 42 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2200- 2500 درهم إماراتي، ما يعادل 10667.73 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 200- 3000 درهم إماراتي، ما يعادل 12801.27 حنيه مصري.