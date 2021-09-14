السيسي: تقرير التنمية البشرية شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لفريق الأمم المتحدة الذي شارك في إعداد وإخراج تقرير التنمية البشرية، موضحًا: «كل الشكر والاحترام والتقدير لكم أنكم أسهمتم في شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات تقريبا، وبالتالي هي شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية لأنها شهادة من متخصصين ثم من مسؤولين دوليين لديهم الحنكة والخبرة التي يستطيعون التعامل بها مع البيانات»، وذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021.

أهداف تقرير التنمية البشرية في مصر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر، اطلقا اليوم الثلاثاء، تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 «التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار»، ويتناول التقرير كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة، وقد اعده فريقا بحثيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهدف من إصدار هو تسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى رصد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، وساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات القائمة.

مصادر توثيق معلومات تقرير التنمية البشرية في مصر

تقرير التنمية البشرية يتضمن عدد من المحاور، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة، ويرتكز على المصادر الأولية التي تمثلت في البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونصوص الدستور والقوانين واللوائح، وقيام الخبراء معدي التقرير بإجراء مقابلات مع عدد من المصادر للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.