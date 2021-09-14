إزالة 30 حالة تعديات في اليوم الثاني للموجة الـ18 بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات المحلية لمراكز قفط والوقف وفرشوط تمكنت من إزالة 30 حالة تعديات بالزراعة والمباني على أراضي أملاك الدولة، خلال اليوم الثاني للموجة الـ18، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إزالة 5 حالات تعديات بالزراعة على مساحة 12 فداناً و9 قراريط بمركز قفط، وإزالة 13 حالة تعديات بالمباني على مساحة 3127 متراً مربعاً، كما تم إزالة 6 حالات تعديات بالزراعة على مساحة 23 فداناً و12 قيراطاً بمركز فرشوط، وإزالة 6 حالات تعديات بالزراعة على مساحة 6 قراريط بمركز الوقف.

وأضاف «الداودي» أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي يتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لأي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأعلن محافظ قنا، في وقت سابق أمس الاثنين، عن انطلاق الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتمكنت من إزالة 16 حالة تعديات، منها 14 حالة تعديات بالبناء على مساحة 2352 متراً مربعاً، وحالة تعديات بالزراعة على مساحة 6 أفدنة بمركز نقادة، وحالة تعديات بناء على مساحة 1050 متراً مربعاً بمركز أبوتشت.