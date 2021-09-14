المحلة: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع تلال القمامة بالطرق

أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، إزالة كافة تعديات الزراعات على جسر البر الأيسر لترعة الصابوني التابعة لهندسة ري بحري زفتي على مساحة 2181 م2 لعدد 48 حالة تعدى عبارة عن كافتيريات وأسوار وتعديات أخرى على الجسر.

تنفيذ إزالة 18 حالة تعدٍ وإشغالات بأراضي زراعية وأملاك الدولة

وجاء ذلك في إطار أعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أن حملة إزالة التعديات والإشغالات علي كورنيش قرية كفر حجازي أزالت عدد 3 كشك صاج وعدد 1 كشك خشبي بفراشة وخيمة كبيرة بإجمالي مساحة حوالى 300م مربع.

جهود تنفيذية للصيانة ورفع تلال القمامة في حملات نظافة بالطرق الرئيسية

كما دشنت سلسلة من حملات النظافة المكبرة على مستوى الوحدات المحلية القروية لرفع التجمعات من أمام الجمعية الزراعية ومن طريق العامرية والجابرية وعلى ترعة الرواتب ومن مدخل عزبة الشركة ومتابعة أعمال المتعهد.

استمرار حملات نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة بقري مركز المحلة

كما قامت الوحدة المحلية بقرية محلة أبو على القنطرة بحملة نظافة بجوار سور السكة الحديد ومجمع المصالح الحكومية والمدارس وبجوار الوحدة وسوق الخضار وطريق «المحلة - المنصورة القديم» وبجوار محطة مياه الشرب ومسجد الشهداء وأرض رضوان الشيخ وطريق محلة زياد.