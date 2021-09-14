«فودة» يأمر بعلاج صربي مصاب بالتوحد في «دولفينا» شرم الشيخ «فيديو»

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه أثناء زيارتة إلى دولة صربيا، الشهر الماضي، على رأس وفد مصري، ولقاءاته المتعددة مع عدد من القيادات السياسية والسياحية، طلب منه السفير المصري في بلجراد، عمرو الجويلي، المساعدة في علاج شاب صربي يعاني من مرض «التوحد»، وقرر الأطباء علاج حالته عن طريق موجات فوق صوتيه تصدرها الدلافين.

العلاج مكلف للغاية وجمعية صربية تساعد أسرته

على الفور، قرر المحافظ مساعدة المريض الصربي، خاصةً أنه يوجد منتجع خاص للدلافين في شرم الشيخ، ووافق المحافظ على استقبال الشاب، ويٌدعى «نيكولا سيزوفيجو»، يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يعاني من التوحد.

ولفت المحافظ إلى أن الشاب يحتاج فترة علاج لا تقل عن 10 أيام، مشيراً إلى أن عدداً من رجال الأعمال والجمعيات تكفلت بنفقات علاجه أثناء وجوده في شرم الشيخ، برفقة أسرته، مشيراً إلى أن أسرة الشاب صلت إلى مدينة شرم الشيخ صباح يوم 12 سبتمبر الجاري، حيث خضع لكورس العلاج منذ يومين، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في منتجع «دولفينا» شرم الشيخ.

وقدم والد الشاب الصربي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما لمسه من ترحاب وحفاوة استقبال لأسرته أثناء رحلة علاج ابنه، مؤكداً أن «شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان»، كما لفت إلى أن حالة ابنه تتحسن يوماً بعد يوم، حيث يقوم كل يوم بالنزول مع مدربين ومتخصصين داخل حوض الدولفين.

رجل الأعمال وجدي سعد، صاحب منتجع الدولفين، قال إن المنتجع يُعد من خمس مراكز على مستوى العالم يقوم بعلاج بعض الأمراض التي تصيب المخ عن طريق الدولفين، وقال إن العلاج عبارة عن موجات فوق صوتية تصدرها الدلافين، تبدأ خلايا المخ لدى المريض بالاستجابة لها، وهي تحتاج فترة طويلة للعلاج.

وأضاف أن هذا النوع من العلاج منتشر في دول العالم، وتوجد 5 مراكز فقط تقدم هذا العلاج على مستوي العالم، وهو مكلف حيث يحتاج المريض فترة طويلة للاستماع إلى أصوات الدلافين، كما يحتاج إلى خبراء ومتخصصين لتنفيذ البرنامج العلاجي.