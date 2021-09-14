أول مدرسة دولية بكفر الشيخ تستقبل طلابها بالأغاني الوطنية «صور»

نظمت المدرسة الدولية الحكومية في كفر الشيخ احتفالاً كبيراً اليوم الثلاثاء، لاستقبال الأطفال والطلاب في أول أسبوع دراسي بالمدرسة، التي افتتاحها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، يوم 22 فبراير الماضي، كأول مدرسة دولية حكومية بالمحافظة، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أغنيات وطنية للأطفال وعروض للعرائس والأراجوز

تضمنت الاحتفالية عدداً من الفقرات، من بداية دخول الأطفال والتلاميذ بالمرحلة الابتدائية، شملت الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال، إضافة للعديد من الألعاب والمسليات، وفقرة الأراجوز والعرائس، والرسم على وجه الطلاب ، كنوع من أنواع تحفيز الأطفال على الحضور ، واندماجهم بمعلميهم بحضور أولياء أمور الطلاب، وشارك المعلمون وأولياء الأمور الأطفال في ألعابهم.

أول مدرسة دولية حكومية بمحافظة كفر الشيخ

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المدرسة هي أول مدرسة دولية حكومية بمحافظة كفر الشيخ، لها طابع خاص في الدراسة ومنهج مختلف، مشيرةً إلى أنها تشيد بالعاملين بالمدرسة، وأضافت أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، تفقدا المدرسة، وأشادا بالعاملين بها، حيث وجها بعدد من التعليمات، سيتم الالتزام بها.

وقال أيمن قطب، مدير المدرسة، إن الأطفال والطلاب وأولياء أمورهم عبروا عن سعادتهم لتنظيم الاحتفالية، لاستقبال أبنائهم، كوسيلة من وسائل جذبهم للمدرسة، وعدم شعورهم بالحرمان ولو الجزئي من الأسرة، حيث أن الصغار في مرحلة رياض الأطفال، لم يعتادوا ترك أسرهم لوقت كبير، خاصةً بعد فترة كورونا، التي جعلت معظم الأطفال لا يغادرون منازلهم، مما انعكس بصورة إيجابية على الأطفال والطلاب.